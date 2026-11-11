Москва11 ноя Вести.Евросоюз (ЕС) согласовал новые антироссийские санкции, которые затрагивают финансовую сферу, так называемый теневой флот, а также якобы "кампании по распространению дезинформации". Об этом сообщает Reuters.

По данным дипломатов, на которых ссылается агентство, представители стран ЕС договорились о введении ограничений в отношении 145 физических и юридических лиц.

Ожидается, что соответствующие санкционные списки министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят 16 ноября.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин отмечал, что страны ЕС, по оценке Москвы, уже исчерпали основные рычаги давления на Россию, и им становится все сложнее согласовывать новые ограничения. Он также указывал, что меры, принятые Брюсселем 12 октября, не были официально названы 22-м санкционным пакетом: Совет ЕС тогда ограничился расширением черных списков физических лиц и компаний.