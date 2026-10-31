TV4 Nyheter: шведская полиция провела рейд на сухогрузе с российским экипажем

Полиция Швеции провела рейд на борту сухогруза с экипажем РФ TV4 Nyheter: шведская полиция провела рейд на сухогрузе с российским экипажем

Москва31 окт Вести.В ночь на 31 октября полиция Швеции провела рейд на крупное судно типа сухогруз с российским экипажем на северо-западном побережье Готланда. Об этом сообщает телеканал TV4 Nyheter.

Уточняется, что в операции также участвовали сотрудники пограничной службы страны и специальное подразделение национальной полиции.

Мы поднялись на борт и проверили проездные документы экипажа приводит телеканал слова пресс-секретаря Стокгольмского полицейского округа Карины Скагерлинд

Подчеркивается, что замечаний к судну обнаружено не было.

13 октября в российском посольстве во Франции заявили, что захват танкера DF Peak французскими военно-морскими силами в Индийском океане является вопиющим нарушением международного права и откровенным актом пиратства.