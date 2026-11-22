Силы Запада атакуют РФ, как во время Восточной войны Журналист Медведев сравнил атаки Запада на РФ с Восточной войной 1853-1856 годов

Москва22 ноя Вести.Запад атакуют РФ всеми силами по разным фронтам, как это было во время Восточной войны 1853-1856 годов. Об этом заявил автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере MAX.

Так журналист прокомментировал последние атаки на российские суда на Балтике и в Средиземном море.

Только человек, не понимающий, что против России ведется глобальная война, причем по всем фронтам, может удивляться тому, что наши корабли атакуют то на Балтике, то на Средиземном море. У нас сейчас что-то вроде Восточной войны 1853-1856 годов. Тогда Россию атаковали силы Запада по шести фронтам. Нынче все то же самое, только средства связи, спутники, дроны, мятежвойна, информационная война, и потому фронтов не шесть, а шестьдесят. Потому и биодроны, кстати уверен Андрей Медведев

При этом журналист не сомневается в победе России, так как "история циклична".

Вечером 22 ноября правительство Ливии сообщило о взрыве на борту российского судна, находившегося на военно-морской базе в ливийском Бенгази. Причиной могла стать атака беспилотников (БПЛА).

Утром 21 ноября российский сухогруз Sparta II был атакован беспилотниками в нейтральных водах Финского залива.