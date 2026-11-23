Москва23 ноя Вести.Применение безэкипажных катеров против судов расширяется. Об этом ИС "Вести" заявил военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, комментируя ситуацию с атакой на российский корвет "Меркурий" у берегов Ливии.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что за данной атакой стоит Служба безопасности Украины.

Конфликт расширяется, его морская составляющая расширяется при молчаливом согласии европейских столиц, а то и при содействии. Потому что самостоятельно Киев элементарно не может добраться до Мисурата или до Триполи, откуда они запускали безэкипажные катера. У них нет для этого своих грузовых самолетов. Украине кто-то помогает как минимум с логистикой, а как максимум разведывательными действиями, потому что в этом регионе тоже очень активна разведывательная авиация НАТО заявил он

Однако, подчеркнул военкор, попустительство киевскому режиму может обернуться тем, что данный тип оружия попадет в руки боевиков.

В развитие морских дронов на Украине вкладывают очень серьезные деньги, не понимая, что эти технологии могут запросто попасть в руки обычных террористов добавил Коц

22 ноября на судне в ливийском Бенгази, которое направлялось в Россию, произошел взрыв, предположительно, из-за удара беспилотника.