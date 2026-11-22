RT: ливийская армия пресекла попытку атаки на российские суда в Бенгази

В Ливии предотвратили вторую попытку нападения на российские суда в Бенгази RT: ливийская армия пресекла попытку атаки на российские суда в Бенгази

Москва22 ноя Вести.Ливийская национальная армия предотвратила уже вторую попытку атаки на российские суда, стоящие в порту Бенгази, заявил корреспондент RT Мухаммад аль-Джазви со ссылкой на военные источники.

В ходе первой атаки были перехвачены четыре из шести безэкипажных катеров, которые, предположительно, были запущены с украинской базы в Ливии.

Для второй атаки также использовались безэкипажные катера, уточнили собеседники корреспондента.

Ливийская национальная армия пресекла уже вторую попытку атаки на российские суда в Бенгази добавил аль-Джазви

Ранее правительство Ливии заявило, что утром 22 ноября на борту российского судна, находившегося на военно-морской базе в Бенгази, произошел взрыв и начался пожар. Огонь удалось взять под контроль. Порт, база и расположенные там склады не пострадали, объект функционирует в обычном режиме.