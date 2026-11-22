Москва22 нояВести.Торговое судно под флагом Мальты подверглось атаке безэкипажных катеров в районе ливийского порта Бенгази, сообщил корреспондент RT Мухаммад аль-Джазви со ссылкой на источники.
В новой атаке участвовал 21 безэкипажный катер. Ливийские ВС перехватили 17 из них, а один из дронов достиг цели. Сейчас отражают еще одно нападениедобавил корреспондент
Ранее аль-Джазви сообщил, что Ливийская национальная армия предотвратила уже вторую попытку атаки на российские суда, которые стоят в порту Бенгази.