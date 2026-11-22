RT: безэкипажные катера атаковали торговое судно под флагом Мальты у Бенгази

Торговое судно под флагом Мальты подверглось атаке рядом с ливийским Бенгази RT: безэкипажные катера атаковали торговое судно под флагом Мальты у Бенгази

Москва22 ноя Вести.Торговое судно под флагом Мальты подверглось атаке безэкипажных катеров в районе ливийского порта Бенгази, сообщил корреспондент RT Мухаммад аль-Джазви со ссылкой на источники.

В новой атаке участвовал 21 безэкипажный катер. Ливийские ВС перехватили 17 из них, а один из дронов достиг цели. Сейчас отражают еще одно нападение добавил корреспондент

Ранее аль-Джазви сообщил, что Ливийская национальная армия предотвратила уже вторую попытку атаки на российские суда, которые стоят в порту Бенгази.