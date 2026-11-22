Вирус терроризма, который Запад взрастил в Киеве, приобретает характер пандемии Журналист Богданов: вирус террористической войны приобретает характер пандемии

Москва22 ноя Вести.Взращенный Западом на Украине вирус террористической войны начинает приобретать характер пандемии. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал взрыв на борту российского судна, находившегося на военно-морской базе в ливийском Бенгази.

В связи с последними событиями на Балтике и в Ливии лозунг "Все буде Україна" раскрывает свой подлинный зловещий смысл. Смонтированный Западом вирус террористической войны начинает приобретать характер пандемии считает Богданов

Ранее правительство Ливии сообщило, что причиной взрыва на борту российского судна могла стать атака беспилотников (БПЛА). Власти страны поручили силовым и военным ведомствам провести всестороннее расследование произошедшего.

По предварительным данным, инцидент произошел утром 22 ноября. Следовавшее в Россию судно остановилось в порту для дозаправки и пополнения запасов в рамках соглашения о морском сотрудничестве между двумя странами.