Минобороны Ливии отрицает использование своей базы для атак на суда России

Ливия опровергла передачу военной базы операторам дронов ВСУ Минобороны Ливии отрицает использование своей базы для атак на суда России

Москва13 сен Вести.Ливия не предоставляла иностранным государствам свои военные объекты, воздушное пространство или территориальные воды для враждебных действий против других стран. Об этом заявило Минобороны республики.

Ведомство подчеркнуло, что военное сотрудничество с дружественными государствами регулируется официальными документами.

Минобороны отрицает существование какого-либо соглашения, договоренности или координации, позволяющих использовать военную базу Мисураты или любой другой национальный военный объект в качестве платформы для нанесения ударов или проведения военных операций любого рода за рамками суверенных задач ливийского государства цитирует заявление военных ливийское агентство LANA

Заявление прозвучало после публикации CNN, что украинские операторы морских дронов находятся на базе в ливийском городе Мисурата.

По словам одного из опрошенных журналистами украинских боевиков, его подразделение использует эту площадку для атак на российские суда в обмен на обучение местных военных.