Москва8 сенВести.Любые иностранные военные объекты и военнослужащие на территории Украины будут рассматриваться Россией как законные цели. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире одного из федеральных каналов.
Министр подчеркнул, что Москва не согласится с вариантом, который фактически воспроизводил бы членство Украины в НАТО без его юридического оформления.
Любые люди в военной форме, любые военные объекты для нас – это законная цельсказал Лавров
Россия неоднократно предупреждала, что любые объекты по производству вооружения для ВСУ станут законной целью для ВС РФ. Это касается в том числе предприятий западных стран.