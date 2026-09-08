В МИД назвали военные объекты других стран на Украине целями для ВС РФ Лавров назвал иностранные военные объекты на Украине законными целями

Москва8 сен Вести.Любые иностранные военные объекты и военнослужащие на территории Украины будут рассматриваться Россией как законные цели. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире одного из федеральных каналов.

Министр подчеркнул, что Москва не согласится с вариантом, который фактически воспроизводил бы членство Украины в НАТО без его юридического оформления.

Любые люди в военной форме, любые военные объекты для нас – это законная цель сказал Лавров

Россия неоднократно предупреждала, что любые объекты по производству вооружения для ВСУ станут законной целью для ВС РФ. Это касается в том числе предприятий западных стран.