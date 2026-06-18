Лавров считает, что только слов для противодействия Киеву недостаточно Лавров: РФ будет наносить удары по объектам, влияющим на боеспособность ВСУ

Москва18 июн Вести.Москва в ответ на атаки киевского режима будет наносить регулярные системные удары по объектам на Украине, от которых напрямую зависит боеспособность ВСУ. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства РФ на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани подчеркнул, что слов для противостояния украинским террористам уже недостаточно. По его словам, теперь ставка сделана на практические действия.

Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста (Владимира Зеленского – прим. ред.), что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины сказал Лавров

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ будет наращивать удары по украинской инфраструктуре, которая используется в интересах ВСУ. Он отметил, что ответные удары отобьют желание киевского режима атаковать гражданские объекты.