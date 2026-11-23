Песков переадресовал Минобороны вопрос об атаках на суда РФ у берегов Ливии Песков: вопросом атак на российские суда у берегов Ливии занимается Минобороны

Москва23 ноя Вести.Вопросом атак на российские суда у берегов Ливии занимается Министерство обороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Этим занимается наше оборонное ведомство и информация, если это посчитается целесообразным, будет также предоставляться по линии оборонного ведомства сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов

По словам пресс-секретаря, в Кремле обратили внимание на заявления президента Украины Владимира Зеленского о причастности украинской стороны к атаке на российский корвет "Меркурий" в Ливии.

Ранее 23 ноября Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что украинские военные потопили корвет "Меркурий" и уничтожили находившийся рядом боевой вертолет Ка-27. По утверждению украинского лидера, еще одной целью атаки стал российский сухогруз MV ANGARA.

Нападения на российские суда в регионе происходили и ранее. В марте в Средиземном море безэкипажные катера ВСУ атаковали газовоз "Арктик Метагаз". Как сообщали в Следственном комитете России, в результате инцидента пострадали двое моряков.