В мире начался новый виток борьбы за ресурсы, и у РФ они есть Журналист Медведев: мир входит в новый виток борьбы за ресурсы, у РФ они есть

Москва10 окт Вести.Мир вступает в новый виток борьбы за ресурсы, и у России они есть. Об этом заявил автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере MAX, комментируя готовящиеся поставки дизеля из РФ в США.

Он отметил, что годами западная пресса рассказывала о несостоятельности российских экономики и промышленности, тогда как в последние пять лет они доказали свою устойчивость. Медведев напомнил, что в РФ в условиях военного конфликта запускают заводы, развивают космические программы, направляют в армию новое вооружение и строят ВСМ.

Россия воюет, на месте не стоит, теперь еще у нас просят по-братски дизеля отлить. А что, капитализацией Apple грузовики заправить никак, да?.. Нам ведь годами внушали тейк об экономической несостоятельности России. Но практика есть критерий всего. Вы еще хоть одну страну знаете, на которую наложили бы столько санкций, а она продолжала бы идти вперед? Более того, Запад рассказывает о слабости России, но при этом говорит, что Россия является угрозой. Что за биполярка? Или слабый, и тогда не угроза. Или угроза, но тогда где слабость?.. Мы входим в новый виток борьбы за ресурсы. У России они есть написал Медведев

Он также выразил уверенность, что киевский режим вместе с Западом сделает все для срыва дизельной сделки РФ и США.

Зеленский и Ко будут делать все, чтобы ее сорвать. Плевать они хотели на [президента США Дональда] Трампа. Скорее всего, стоит ждать ударов по НПЗ в ближайшее время. Это, впрочем, не повлияет на наш настрой загнать бывшую Украину в инфраструктурный кризис. Тем более, Трамп де факто показал, как глубоко ему плевать на мнение Киева, и по сути он показал, что и на удары по Украине ему плевать добавил журналист

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что достигнуто в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом соглашение о поставках в США дизельного топлива демонстрирует силу экономического сотрудничества двух стран и его пользу для мира.