В Ливии расценили признание Украины по теракту в Бенгази как объявление войны

Президентский совет Ливии потребовал экстренного заседания СБ ООН по Украине В Ливии расценили признание Украины по теракту в Бенгази как объявление войны

Москва23 ноя Вести.Заявления властей Украины о причастности к атаке на морской порт Бенгази равносильны прямому объявлению войны Ливии. Об этом сообщил заместитель председателя Президентского совета страны Муса аль-Куни в социальной сети X.

Политик возложил на украинскую сторону всю ответственность за проведенный теракт, обратив внимание на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский публично подтвердил эту акцию.

Аль-Куни подчеркнул, что любые посягательства на суверенитет, национальные ресурсы и безопасность государства являются категорически недопустимыми.

Эти действия равносильны объявлению войны ливийскому государству обратил внимание он

Власти Ливии уточнили, что удар по транспортному узлу нанес серьезный материальный ущерб и привел к ранениям среди гражданских лиц.

Зампред Президентского совета назвал инцидент грубым нарушением международного права и анонсировал обращение в международные структуры для привлечения виновных к ответственности.

Кроме того, Ливия призвала СБ ООН собрать экстренное заседание по этому вопросу и внести Зеленского в реестр террористов.