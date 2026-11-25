RT: совместная комиссия РФ и Ливии проведет расследование атаки на порт Бенгази

Россия и Ливия образовали комиссию для расследования атак на порт Бенгази RT: совместная комиссия РФ и Ливии проведет расследование атаки на порт Бенгази

Москва25 ноя Вести.Россия и Ливия сформировали совместную следственную комиссию для расследования обстоятельств атаки на морской порт Бенгази, ответственность за которую взяла на себя Украина. Об этом RT сообщил источник в ливийских структурах.

Перед специалистами поставлена задача установить, какое вооружение применялось при атаке и кто именно организовал нападение. По информации RT, в настоящее время в порту восстановлен привычный график движения судов.

Атака на порт Бенгази произошла 22 ноября, ее целью были российские корабли. В дальнейшем ливийская армия отразила еще две попытки атак на суда в Бенгази.

В ходе первой атаки были перехвачены четыре из шести украинских безэкипажных катеров (БЭК) класса Magura. Во время второй попытки украинский морской дрон был уничтожен в акватории вблизи Бенгази, не достигнув цели.

По данным источников, катера были оборудованы Starlink и, предположительно, запущены с украинской базы в Ливии.

Впоследствии Владимир Зеленский подтвердил причастность Киева к атаке на российский сухогруз Sparta II в нейтральных водах Финского залива. Украинский политик признал, что атаку на российский корабль возле ливийского побережья организовала Служба безопасности Украины (СБУ).

Заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни заявил, что это признание со стороны властей Украины равносильно объявлению войны африканской стране.

В связи с происшествием Ливия призвала Совбез ООН собрать экстренное заседание и внести Зеленского в реестр террористов.

Журналист ИС "Вести" Александр Хабаров отметил, что украинские атаки на российские суда в Финском заливе и в порту Ливии вызвали серьезную обеспокоенность в Европе.