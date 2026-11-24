В Ливии пригрозили Киеву последствиями за использование территории для атак Член парламента Ливии: Украина обязана уважать авторитет страны

Москва24 ноя Вести.В комитете по обороне и национальной безопасности парламента Ливии заявили RT, что Украина понесет ответственность за нарушение суверенитета страны.

Украина, как и любое другое государство, считающее возможным использовать географическое положение Ливии для проведения военных операций, обязана уважать суверенитет страны и осознавать, что любое его нарушение повлечет за собой последствия сказал изданию член комитета Тарек аль-Джаруши

По его словам, расследование коснется всех, кто планировал нападение на порт Бенгази. Аль-Джаруши также потребовал от украинской стороны официальных и исчерпывающих разъяснений по поводу инцидента.

3 марта в Средиземном море у побережья Ливии украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз". Все 30 членов экипажа были спасены.