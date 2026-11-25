Москва25 ноя Вести.Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что украинские атаки в ливийском порту стали нарушением суверенитета Ливии. Об этом он сообщил в беседе с газетой Corriere della Sera.

Ранее член Президентского совета Ливии Муса аль-Куни возложил на Киев ответственность за удары по порту Бенгази, назвав их недопустимыми. Издание Al-Hadath Libya со ссылкой на генеральное командование ливийской армии сообщило, что в результате украинской атаки погибли два военнослужащих ВМС Ливийской национальной армии. Позднее МИД Ливии потребовал от Украины официальных объяснений в связи с сообщениями о причастности Киева к атакам на порт.

Произошедшее вызывает обеспокоенность. Мы заявили, что нарушать суверенитет Ливии - ошибка. Это средиземноморская страна, расположенная напротив наших берегов приводит издание слова Таяни

Министр также подчеркнул необходимость не допустить распространения украинского конфликта на Средиземноморский регион и появления новых очагов напряженности. По его словам, Италия совершенно не знала о намерениях Киева наносить удары в территориальных водах Ливии, в том числе в порту.

Таяни напомнил, что в Ливии дислоцируются подразделения итальянских ВМС и военнослужащие Финансовой гвардии, а также работают многочисленные итальянские экономические структуры, включая энергетическую компанию Eni. Он отметил, что Италия продолжит поддерживать Украину, однако выразил обеспокоенность украинскому коллеге Андрею Сибиге в связи с произошедшим.

Ранее вице-премьер, министр транспорта Италии Маттео Сальвини выразил украинскому послу в Риме недоумение и обеспокоенность из-за того, что военные действия разворачиваются в нескольких километрах от берегов Италии.