Москва25 ноя Вести.Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара не оставит без ответа атаку ВСУ на порт Бенгази. За свои действия Киев может поплатиться своими военными объектами на западе Ливии, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с aif.ru.

По его словам, на западе Ливии Украина расположила свои военные базы и около 200 военнослужащих. Именно эти объекты могут стать целью ответного удара, считает полковник в отставке.

Хафтар – достаточно мощный военачальник, у него большая армия и значительные военные ресурсы. Думаю, мы можем ожидать ударов по военным базам, которые Украина развернула на западе Ливии сказал Матвийчук

Он также отметил, что последствия инцидента могут выйти за рамки двустороннего противостояния Киева и ливийских сил. Кроме того, порт Бенгази для Москвы – не абстрактная географическая точка. Там действует промежуточная транспортная база Военно-морского флота, связанная с обеспечением деятельности ВМФ. Обострение ситуации в Средиземноморье может оказать влияние на общую военно-политическую обстановку в регионе.

Помимо этого эксперт заявил, что удар ВСУ по российскому сухогрузу Sparta II в Финском заливе и атака на порт Бенгази связаны. Полковник в отставке назвал эти действия попыткой киевского режима противопоставить друг другу трех мировых лидеров – российского, китайского и американского – и не допустить заключения мирных договоренностей.

Украина атаковала российский корабль "Меркурий" в порту ливийского города Бенгази в ночь на воскресенье, 22 ноября. В результате погибли двое военнослужащих военно-морских сил Ливийской национальной армии (ЛНА). Как следовало из заявления главного командования ЛНА, "ответ будет дан в надлежащее время, в надлежащем месте и надлежащими средствами".