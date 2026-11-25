Двое военнослужащих ливийской армии погибли при атаке Украины на порт Бенгази Жертвами украинской атаки на порт Бенгази стали двое военных ВМС Ливии

Москва25 ноя Вести.Двое военнослужащих военно-морских сил (ВМС) Ливийской национальной армии (ЛНА) стали жертвами украинской атаки на порт Бенгази.

Об этом сообщает Al-Hadath Libya со ссылкой на Генеральное командование ЛНА.

Двое военнослужащих ВМС Ливийской национальной армии погибли в результате украинской атаки на морской порт Бенгази сказано в публикации

Украинские беспилотники атаковали российский корабль "Меркурий" в порту ливийского города Бенгази в ночь на воскресенье, 22 ноября.

Судно, направлявшееся в Россию, в этот момент находилось на военно-морской базе в Бенгази, где остановилось для дозаправки и пополнения запасов. На борту корабля произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Возгорание удалось взять под контроль, портовая инфраструктура, военно-морская база и склады не пострадали.

Россия и Ливия создали совместную комиссию для расследования обстоятельств атаки на порт Бенгази.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что за ударом по российскому судну в Бенгази стоит Служба безопасности Украины.