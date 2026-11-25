Песков заявил, что Ливия не оставит безнаказанной атаку на порт Бенгази

Песков прокомментировал атаку Украины на порт Бенгази в Ливии Песков заявил, что Ливия не оставит безнаказанной атаку на порт Бенгази

Москва25 ноя Вести.Ливия не оставит безнаказанной атаку Украины на порт Бенгази, в результате которой погибли военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Разумеется, любое государство не оставляет безнаказанным любое покушение на жизнь своих военных сказал Песков журналистам, говоря о возможной реакции властей Ливии на инцидент

23 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что служба безопасности Украины (СБУ) атаковала российский корвет "Меркурий" в ливийском порту Бенгази.

В тот же день МИД Ливии заявил о риске превращения страны в арену противостояния России и Украины. В ведомстве подчеркнули, что продолжение конфликта между Москвой и Киевом не дает ни одной из сторон права "распространять свои военные операции на территорию Ливии или использовать суверенное пространство Ливии в качестве арены для сведения счетов".

25 ноября стало известно, что в результате атаки погибли двое военнослужащих военно-морских сил Ливии.