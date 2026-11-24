"Действовали как команда": стали известны детали спасения сухогруза "Спарта II" Стали известны детали спасательной операции сухогруза, атакованного на Балтике

Москва24 ноя Вести.Капитан аварийно-спасательного судна "Спасатель Карев" Сергей Акшенцев в интервью ИС "Вести" раскрыл детали эвакуации экипажа и последующей буксировки российского сухогруза "Спарта II", атакованного в Финском заливе.

Эвакуация экипажа "Спарты II" происходила по свежей погоде, холодный ветер, сильное волнение. Экипаж "Спарты II" был в стрессовом состоянии, сильно физически измотан. Но хочется отметить, что все действовали как одна команда отметил Акшенцев

После этого спасательная операция продолжилась, спасательные суда "Мурман" и "Спасатель Карев" отбуксировали сухогруз в Санкт-Петербург, постоянно обливая водой.

В сложных условиях, экипажи спасательных судов Морской спасательной службы "Мурман" и "Спасатель Карев" проявили высокий профессионализм, доставили судно "Спарта II" в безопасную точку якорной стоянки рассказал Акшенцев

Грузовое судно, следовавшее из Санкт-Петербурга в Калининград, было атаковано беспилотниками 21 ноября в нейтральных водах Финского залива. Владимир Зеленский подтвердил причастность Киева к атаке.