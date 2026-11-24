Москва24 ноя Вести.Судно "Мурман" Морспасслужбы довело аварийный сухогруз "Спарта II" из Финского залива до безопасной якорной стоянки в порту Петербурга. Об этом сообщило Министерство транспорта России на платформе MAX.

Многофункциональное аварийно-спасательное судно "Мурман" подведомственной Минтрансу России Морспасслужбы завершило буксировку аварийного сухогруза "Спарта II" из Финского залива на безопасную якорную стоянку в порту Санкт-Петербург говорится в публикации

До этого весь экипаж сухогруза перевели на борт "Спасателя Карева". Пока шла буксировка, с двух спасательных судов постоянно охлаждали конструкции аварийного судна, чтобы оно не загорелось снова.

Пограничная охрана Финляндии поблагодарила российских спасателей за операцию, отдельно отметив в письме профессионализм экипажей судов "Мурман" и "Спасатель Карев", а также их роль в спасении людей.

На рейде петербургского порта сухогруз встретила группировка судов со спасателями, водолазами и дополнительным противопожарным оборудованием. Сейчас главное для спасателей - окончательно исключить угрозу повторного возгорания на судне. Затем специалисты Морспасслужбы осмотрят корпус, в том числе с водолазами, чтобы найти возможные повреждения и оценить техническое состояние сухогруза.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что 21 ноября в нейтральных водах Финского залива беспилотники атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград.