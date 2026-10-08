Москва8 октВести.Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства навала теплохода на буксирное судно в морском порту, организована проверка. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.
Инцидент произошел около 22.00 мск 7 октября.
Транспортными полицейскими установлено, что у причала Гавани №1 теплоход навалился левым бортом на стоящее у причала навалочных грузов буксирное судно. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет, водотечности нетсказано в сообщении
В результате произошедшего на буксире повреждены шлюпочная палуба и фальшборт.
По факту навала организована проверка, устанавливается сумма ущерба.