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В Петербурге теплоход совершил навал на буксир в морском порту

В Петербурге выясняют причины навала теплохода на буксир в морском порту В Петербурге теплоход совершил навал на буксир в морском порту

Москва8 окт Вести.Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства навала теплохода на буксирное судно в морском порту, организована проверка. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Инцидент произошел около 22.00 мск 7 октября.

Транспортными полицейскими установлено, что у причала Гавани №1 теплоход навалился левым бортом на стоящее у причала навалочных грузов буксирное судно. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет, водотечности нет сказано в сообщении

В результате произошедшего на буксире повреждены шлюпочная палуба и фальшборт.

По факту навала организована проверка, устанавливается сумма ущерба.