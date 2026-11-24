Сенатор раскрыл, как дроны для атак на суда РФ доставляются в Прибалтику Сенатор Василенко: дроны в Прибалтику доставляют службы, работающие с Украиной

Москва24 ноя Вести.Следовавший в Калининград сухогруз "Спарта II" был атакован дронами, которые доставляют в страны Прибалтики местные спецслужбы, сотрудничающие с Украиной. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко.

По его словам, подобные атаки – опасность для российского судоходства и для граждан, которые находились на борту судна.

Вы знаете, что "Спарта II" была атакована в нейтральных водах. И дроны откуда, откуда они взялись? На территорию, я думаю, что сопредельных государств их доставляют прежде всего спецслужбы, которые работают с Украиной. И, соответственно, эти дроны, которые атаковали "Спарту II", это тоже опасность для нашего судоходства. Это, прежде всего, опасность для нашей торговли и для наших граждан, которые находятся на борту торгового судна. Я имею в виду моряков сказал Василенко

Сенатор отметил, что России нужно выработать меры воздействия на сопредельные страны, чтобы исключить подобные инциденты.

Атака на судно "Спарта II" произошла 21 ноября в нейтральных водах Финского залива. На сегодняшний день известно, что судно "Мурман" Морспасслужбы довело аварийный сухогруз "Спарта II" из Финского залива до безопасной якорной стоянки в порту Петербурга.