Москва24 ноя Вести.Провокации со стороны стран Прибалитики не исключены, России нужно быть начеку. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко.

По его словам, антироссийская паранойя в Прибалтике – внутренний сговор.

Мало этого, я думаю, что их западные кукловоды делают и подставляют их максимально в политическом плане, пока еще не в военном… Они испытывают наше терпение прежде всего: "Давайте попробуем покачать ситуацию, посмотрим, насколько хватит терпения у Российской Федерации". Мы и так максимально показываем, что мы готовы к любым развитиям событий, которые могут быть с прибалтийскими странами. Мы максимально готовимся и готовы к тому, если на нас будет нападение, если будут провокации…Нам очень надо внимательно смотреть за нашими соседями, потому что они сейчас закрывают границы, а завтра начнутся провокации, я думаю, что в том числе и военные сказал Василенко

Однако он обратил внимание на то, что армия стран Прибалтики маленькая. По его словам, на все прибалтийские страны приходится порядка 60 тысяч человек.

Кроме того, Василенко напомнил про атаку на торговое судно Sparta II в нейтральных водах.

Настолько они себя ведут вызывающе, что атакуют наши торговые суда. Поэтому нам нужно быть начеку. Нам нужно сделать все для того, чтобы эти военные провокации, если они будут, немедленно пресекались добавил он

Ранее в интервью Василенко заявил, что дроны в Прибалтику для атаки на суда России доставляют спецслужбы, работающие с Украиной.