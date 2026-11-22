Эксперт рассказал, каким маршрутом летели дроны для атаки российского сухогруза Казанин: дроны, атаковавшие российский сухогруз, летели через Польшу и Эстонию

Москва22 ноя Вести.Беспилотники, которые атаковали российский сухогруз в нейтральных водах Финского залива, летели через Польшу и Эстонию. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил военный эксперт, доцент Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин.

Летели эти дроны … через территорию Польши, Эстонии, то есть приграничных вот этих вот государств. На последнем отрезке маршрута снизились, тем самым уклоняясь от радиолокационного обнаружения силами наших средств ПВО, РТВ, расположенных в Калининградской области, и ударили по сухогрузу сказал он

Ранее сообщалось, что экипаж российского сухогруза Sparta II, который утром 21 ноября был атакован беспилотниками, эвакуировали на проходившее рядом торговое судно.