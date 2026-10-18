Москва18 октВести.Украинские беспилотники могли использовать территорию стран Балтии для атак на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Такое предположение высказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.
По его мнению, дроны ВСУ, вероятнее всего, запускают с территории Украины, после чего они следуют вдоль границы и через Псковскую область. При этом эксперт не исключил и маршрута через прибалтийские государства.
Может быть, использовали страны Балтии. У их дронов дальность больше 2000 километровсказал Дандыкин
По его словам, ВСУ запускают аппараты ночью, после чего они продолжают движение в течение нескольких часов.
Эксперт заявил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожают большую часть таких целей. По его оценке, доля сбитых беспилотников достигает 98%.
Говоря об атаках на Москву, Дандыкин предположил, что украинские дроны двигались через Брянскую и Калужскую области в направлении дальнего Подмосковья.
В ночь на 18 октября Ленинградская область оказалась под массированной атакой БПЛА.