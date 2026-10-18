Эксперт Дандыкин допустил атаку БПЛА ВСУ на Петербург через страны Балтии

Военный эксперт назвал возможные маршруты украинских дронов к Петербургу Эксперт Дандыкин допустил атаку БПЛА ВСУ на Петербург через страны Балтии

Москва18 окт Вести.Украинские беспилотники могли использовать территорию стран Балтии для атак на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Такое предположение высказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По его мнению, дроны ВСУ, вероятнее всего, запускают с территории Украины, после чего они следуют вдоль границы и через Псковскую область. При этом эксперт не исключил и маршрута через прибалтийские государства.

Может быть, использовали страны Балтии. У их дронов дальность больше 2000 километров сказал Дандыкин

По его словам, ВСУ запускают аппараты ночью, после чего они продолжают движение в течение нескольких часов.

Эксперт заявил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожают большую часть таких целей. По его оценке, доля сбитых беспилотников достигает 98%.

Говоря об атаках на Москву, Дандыкин предположил, что украинские дроны двигались через Брянскую и Калужскую области в направлении дальнего Подмосковья.

В ночь на 18 октября Ленинградская область оказалась под массированной атакой БПЛА.