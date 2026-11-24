Албания опровергла заявления о запуске с ее территории БПЛА для атаки по Бенгази

В Албании опровергли сообщения о причастности к атаке порта Бенгази в Ливии Албания опровергла заявления о запуске с ее территории БПЛА для атаки по Бенгази

Москва24 ноя Вести.Украинские беспилотники, атаковавшие ливийский порт Бенгази, не были запущены с территории Албании. Об этом заявили в албанском МИД, комментируя соответствующие сообщения СМИ.

Данные сообщения не соответствуют действительности и не отражают реального положения дел. Албания не имеет никакого отношения к этому инциденту. Ее территория не использовалась и не предоставлялась для запуска или содействия такой атаке. Мы категорически отвергаем эти утверждения говорится в заявлении ведомства

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что доказательств запуска украинских беспилотников именно с территории Албании нет.