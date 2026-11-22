Глава МИД Литвы: Вильнюс не давал разрешения использовать небо для ударов по РФ

В Литве заявили о непричастности к инциденту с БПЛА в Калининградской области Глава МИД Литвы: Вильнюс не давал разрешения использовать небо для ударов по РФ

Москва22 ноя Вести.В Литве заявили о том, что не имеют отношения к происшествию на территории Калининградской области. С таким утверждением выступил министр иностранных дел республики Кястутис Будрис в соцсети X.

МИД Литвы категорически отвергает ... утверждения, распространяемые в социальных сетях, ... о причастности Литвы к атаке беспилотников на Калининградскую область Российской Федерации написал Будрис

Министр подчеркнул, что Вильнюс не давал разрешение на использование воздушного пространства Литвы для ударов по российской территории.

Ранее вечером 21 ноября, в Калининградской области объявили беспилотную опасность. Система оповещения в Неманском районе среагировала на подозрительный объект со стороны Литвы.

Также сообщалось, что в нейтральных водах Финского залива беспилотники атаковали грузовое судно, которое следовало в Калининград. По мнению представителя Сил обороны Финляндии Аки-Маури Хухтинена, Киев может стоять за атакой с применением беспилотных летательных аппаратов на грузовое судно в нейтральных водах Финского залива.