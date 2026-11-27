La Repubblica: скандал вспыхнул в парламенте Италии из-за атаки Украины на Ливию La Repubblica: в парламенте Италии произошел скандал из-за атаки ВСУ на Ливию

Москва27 ноя Вести.Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни поругался с сенаторами оппозиционной партии Italia Viva из-за украинской атаки на порт Бенгази в Ливии. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Между министром иностранных дел Антонио Таяни и сенаторами от партии "Italia Viva" разгорелся скандал. Спусковым крючком стал вопрос (бывшего премьер-министра Италии. — Прим. ред.) Маттео Ренци о нападениях Украины на ливийское побережье говорится в статье

В своем ответе Таяни, как отмечают журналисты, раскритиковал действий Ренци на посту председателя совета министров Италии в период с 2014-го по 2016 годы, а также перешел на личность сенатора.

Сторонников Ренци возмутил жест министра, приложившего палец к губам, словно приказывав замолчать указал автор статьи

Ранее Таяни в беседе с газетой Corriere della Sera заявил, что украинские атаки в ливийском порту стали нарушением суверенитета Ливии. Он подчеркнул необходимость не допустить распространения украинского конфликта на Средиземноморский регион и появления новых очагов напряженности. Италия, по словам Таяни, не знала о намерениях Киева наносить удары в территориальных водах Ливии.