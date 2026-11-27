Сибига позвонил главе МИД Ливии после атаки на порт Бенгази

МИД Украины связался с Ливией после удара по порту Бенгази Сибига позвонил главе МИД Ливии после атаки на порт Бенгази

Москва27 ноя Вести.Глава МИД Украины Андрей Сибига позвонил исполняющему обязанности министра иностранных дел Ливии Тахеру аль-Бауру после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по порту Бенгази.

Об этом сообщило ливийское внешнеполитическое ведомство в соцсети X. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

В ходе разговора состоялось обсуждение двусторонних отношений между странами и последних событий в регионе говорится в публикации

Заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни ранее рассказал, что заявления украинских властей о причастности к атаке на морской порт Бенгази равносильны прямому объявлению войны Ливии. Он возложил на киевский режим всю ответственность за проведенный теракт.

Между тем вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что украинские атаки в ливийском порту стали нарушением суверенитета Ливии.