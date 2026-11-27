Москва27 нояВести.Глава МИД Украины Андрей Сибига позвонил исполняющему обязанности министра иностранных дел Ливии Тахеру аль-Бауру после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по порту Бенгази.
Об этом сообщило ливийское внешнеполитическое ведомство в соцсети X. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.
В ходе разговора состоялось обсуждение двусторонних отношений между странами и последних событий в регионеговорится в публикации
Заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни ранее рассказал, что заявления украинских властей о причастности к атаке на морской порт Бенгази равносильны прямому объявлению войны Ливии. Он возложил на киевский режим всю ответственность за проведенный теракт.
Между тем вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что украинские атаки в ливийском порту стали нарушением суверенитета Ливии.