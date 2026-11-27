Глава МИД Италии поспорил с оппозицией из-за атаки в Ливии La Repubblica: глава МИД Италии Таяни поспорил с сенаторами из-за удара в Ливии

Москва27 ноя Вести.Глава МИД Италии Антонио Таяни вступил в конфликт с сенаторами оппозиционной партии Italia Viva из-за украинской атаки на порт Бенгази в Ливии, сообщает La Repubblica.

По данным газеты, спор между министром иностранных дел и представителями Italia Viva разгорелся после вопроса бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци об ударах Украины по ливийскому побережью.

Издание отмечает, что в своем ответе Таяни раскритиковал действия Ренци в период, когда тот возглавлял итальянское правительство в 2014-2016 годах, а также перешел на личные выпады в адрес сенатора.

Как пишет La Repubblica, сторонников Ренци особенно возмутил жест министра: Таяни приложил палец к губам, что они восприняли как призыв замолчать.

25 ноября министр обороны Италии Гуидо Крозетто вызвал в ведомство посла Украины и украинского военного атташе после атаки в ливийском порту, которую, как утверждается, организовал Киев. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила распространение конфликта на Средиземноморье.

Украинские беспилотники атаковали российский корабль "Меркурий" в порту ливийского города Бенгази в ночь на воскресенье, 22 ноября. Позже Украина подтвердила проведение операции в районе Бенгази. Так, 23 ноября, глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что за ударом по российскому судну в Бенгази стоит Служба безопасности Украины. По его словам, в этой атаке было задействовано семь морских беспилотников.