Москва7 ноя Вести.Личные данные главы МИД Италии, вице-премьера правительства страны Антонио Таяни были опубликованы в даркнете. Об этом написал в соцсети Х сам руководитель внешнеполитического ведомства.

Киберпреступники уже несколько дней распространяют мои персональные данные в даркнете и пытаются получить другую информацию, фактически подвергая меня новым угрозам и запугиванию написал Таяни

Министр добавил, что преступники готовы платить за дополнительные сведения о нем и его семье. По его словам, причиной атаки стала позиция Италии по Украине.

Таяни отметил, что не намерен поддаваться и продолжит работу по укреплению кибербезопасности МИД Италии и сотрудничества с союзниками.