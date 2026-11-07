Москва7 нояВести.Личные данные главы МИД Италии, вице-премьера правительства страны Антонио Таяни были опубликованы в даркнете. Об этом написал в соцсети Х сам руководитель внешнеполитического ведомства.
Киберпреступники уже несколько дней распространяют мои персональные данные в даркнете и пытаются получить другую информацию, фактически подвергая меня новым угрозам и запугиваниюнаписал Таяни
Министр добавил, что преступники готовы платить за дополнительные сведения о нем и его семье. По его словам, причиной атаки стала позиция Италии по Украине.
Таяни отметил, что не намерен поддаваться и продолжит работу по укреплению кибербезопасности МИД Италии и сотрудничества с союзниками.