Москва27 окт Вести.Хакеры проникли в информационную сеть палаты депутатов парламента Италии и получили доступ к неиспользуемому служебному почтовому ящику премьер-министра Джорджи Мелони. Об этом сообщает газета Il Foglio.

По данным СМИ, атака затронула три электронных ящика, в том числе аккаунты депутата от партии "Братья Италии" Андреа Дельмастро и представителя "Лиги" Паоло Форментини. В палате депутатов заявили, что инцидент не носит чрезвычайного характера: совместно с Национальным агентством по кибербезопасности были приняты защитные меры, включая возможное временное отключение отдельных функций системы.

Рабочая почта Мелони, которую она использует в качестве премьер-министра, взлому не подверглась.