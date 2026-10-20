Хакеры взломали почтовые ящики партии АдГ и выложили в сеть 421 тысячу писем Bild: АдГ подверглась мощной кибератаке, в сеть попали тысячи электронных писем

Москва20 окт Вести.Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) подверглась масштабной кибератаке. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

В результате в сеть попали более 421 тысячи электронных писем, а также фотографии документов – удостоверений личности членов партии, счетов-фактур, банковских выписок, сертификатов, списков членов районных отделений партии в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Неизвестные хакеры взломали электронные почтовые ящики партии и опубликовали письма в интернете говорится в публикации

По данным издания, речь идет о 421 179 письмах (281 гигабайт информации).

Представитель партии АдГ подтвердил факт хакерской атаки, но не уточнил, какой именно объем данных был украден. По его словам, большинство учетных записей электронной почты, доступ к которым получили злоумышленники, не использовались уже много лет.

Ранее стало известно, что произошла утечка личных данных 25 из 36 членов кабинета министров Франции.