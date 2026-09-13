Москва13 сен Вести.В федеральной земле Саксония-Анхальт 17 человек были лишены лицензий на владение оружием по причине их принадлежности к партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом рассказала газета Bild.

Как сообщает издание, основанием для этого послужило постановление Высшего административного суда Магдебурга. В результате 17 человек уже лишились лицензий на оружие и охотничьих билетов, а еще 122 случая в данный момент проходят проверку.

Чтобы защитить общество от чрезвычайных угроз, связанных с оружием, государство не должно ждать, пока будут совершены преступления или нанесен ущерб, а может минимизировать риски заранее отмечается в постановлении суда

В материале говорится, что это первый случай в государстве, когда у охотников изымают оружие исключительно из-за их партийной принадлежности. По данным газеты, партия намерена подать конституционную жалобу.

В Саксонии-Анхальт "Альтернатива для Германии" получила официальный статус правоэкстремистской организации. Как отмечает издание Bild, из-за этого ее сторонники, занимающиеся охотой, теперь классифицируются согласно параграфу 5 закона об оружии как "юридически неблагонадежные" и не могут получать разрешения на оружие.

Всего в этой восточногерманской земле насчитывается около 3,5 тысячи членов АдГ. На прошедших в начале сентября земельных выборах партия одержала победу, набрав 43,8% голосов с большим отрывом от конкурентов. После этого глава немецкой парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай выступил с угрозой к АдГ.