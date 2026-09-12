АдГ пригрозили статьей конституции, которая никогда не применялась Фрай пригрозил АдГ ни разу не применявшейся статьей конституции

Москва12 сен Вести.Глава немецкой парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай выступил с угрозой к правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) после ее победы на выборах в парламент земли Саксония-Анхальт, что против нее при отказе от исполнения федеральных законов может быть задействована статья конституции ФРГ, еще ни разу не применявшаяся. Об этом он заявил в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Статья 37 Основного закона ФРГ регламентирует спектр возможных мер, которые могут быть приняты правительством, чтобы обязать федеральную землю "исполнять свои обязанности" - от введения принудительного внешнего управления отдельными министерствами и ведомствами до сокращения федерального финансирования и даже задействования в этой земле федеральной полиции. В истории ФРГ эта статья пока разу не применялась.

Если того потребует ситуация, мы, разумеется, обеспечим соблюдение Основного закона и задействуем для этого все имеющиеся инструменты заявил Фрай

Такими словами политик прокомментировал возможность применения статьи 37, если в АдГ будут отказываться исполнять федеральные законы.

При этом Фрай заверил, что подобный ход не рассматривается как "план Б", и назвал это крайней мерой.

Ранее декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян заявил, что победа партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в региональный парламент стала результатом провальных решений действующего правительства.