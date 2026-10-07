Личные данные 25 из 36 членов кабмина Франции попали в открытый доступ Произошла утечка личных данных 25 из 36 членов кабмина Франции

Москва7 окт Вести.Личные данные членов кабмина Франции оказались в открытом доступе вследствие кибератак, сообщает издание Canard Enchaine.

Уточняется, что последствия кибератаки также затронули премьера Себастьяна Лекорню.

Номер телефона, адрес, банковские реквизиты... ключевые данные о личной жизни 25 из 36 членов правительства Лекорню распространяются в сети говорится в публикации

По данным издания, утечка могла произойти в результате хакерской атаки на магазин нижнего белья Slip Francais, клиентами которого были многие высокопоставленные чиновники.

Ранее OpenAI уволила троих специалистов по безопасности ИИ за утечку данных.