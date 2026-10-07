Москва7 октВести.Личные данные членов кабмина Франции оказались в открытом доступе вследствие кибератак, сообщает издание Canard Enchaine.
Уточняется, что последствия кибератаки также затронули премьера Себастьяна Лекорню.
Номер телефона, адрес, банковские реквизиты... ключевые данные о личной жизни 25 из 36 членов правительства Лекорню распространяются в сетиговорится в публикации
По данным издания, утечка могла произойти в результате хакерской атаки на магазин нижнего белья Slip Francais, клиентами которого были многие высокопоставленные чиновники.
Ранее OpenAI уволила троих специалистов по безопасности ИИ за утечку данных.