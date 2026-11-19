Москва19 ноя Вести.Еврокомиссия подверглась масштабной хакерской атаке, сообщает Politico.

Уточняется, что кибератака могла привести к утечке персональных данных сотрудников.

Инцидент мог привести к компрометации значительных объемов персональных данных, лишил сотрудников возможности вносить информацию о зарплатах и отпусках и заставил высшее руководство обсудить кризис на своем еженедельном заседании сообщается в материале

В публикации говорится, что злоумышленники использовали IT-инструменты, созданные на базе искусственного интеллекта, для выявления уязвимостей цифровых систем.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовит изменения в законодательстве для борьбы с цифровыми механизмами, которые могут манипулировать поведением пользователей онлайн-сервисов.