Кибератака затронула оборудование службы крови на трех объектах во Франции

Хакерская атака затронула настройки холодильников французской службы крови Кибератака затронула оборудование службы крови на трех объектах во Франции

Москва4 ноя Вести.Хакеры атаковали одного из поставщиков холодильного оборудования Французской службы крови (EFS). Об этом сообщила организация.

По данным EFS, атака произошла 2 ноября. Злоумышленники изменили температурные параметры для хранения компонентов крови, это затронуло три объекта организации.

Хотя сама EFS не являлась непосредственной целью кибератаки, были зафиксированы сбои, приведшие к изменению параметров работы холодильных камер, оснащенных оборудованием данного поставщика говорится в заявлении

Благодаря системам мониторинга и оповещения удалось своевременно принять меры для сохранности образцов и компонентов крови. Содержимое атакованных холодильников также перенесли в другие камеры. Потерь компонентов крови в организации не выявили.

Аналогичные кибератаки на холодильное оборудование в последнее время происходили и в других европейских странах. В результате действий хакеров испортились продукты на десятки миллионов евро. Инциденты фиксировали в Германии, Бельгии, Нидерландах, Швеции, Эстонии, Италии и других государствах.

Ранее эксперты по кибербезопасности предположили, что атаки могут быть частью масштабной программы саботажа. Следующими целями могут стать лифты, светофоры и объекты жилищно-коммунального хозяйства.