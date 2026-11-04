Москва4 нояВести.Хакеры атаковали одного из поставщиков холодильного оборудования Французской службы крови (EFS). Об этом сообщила организация.
По данным EFS, атака произошла 2 ноября. Злоумышленники изменили температурные параметры для хранения компонентов крови, это затронуло три объекта организации.
Хотя сама EFS не являлась непосредственной целью кибератаки, были зафиксированы сбои, приведшие к изменению параметров работы холодильных камер, оснащенных оборудованием данного поставщикаговорится в заявлении
Благодаря системам мониторинга и оповещения удалось своевременно принять меры для сохранности образцов и компонентов крови. Содержимое атакованных холодильников также перенесли в другие камеры. Потерь компонентов крови в организации не выявили.
Аналогичные кибератаки на холодильное оборудование в последнее время происходили и в других европейских странах. В результате действий хакеров испортились продукты на десятки миллионов евро. Инциденты фиксировали в Германии, Бельгии, Нидерландах, Швеции, Эстонии, Италии и других государствах.
Ранее эксперты по кибербезопасности предположили, что атаки могут быть частью масштабной программы саботажа. Следующими целями могут стать лифты, светофоры и объекты жилищно-коммунального хозяйства.