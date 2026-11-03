Москва3 ноя Вести.Холодильное оборудование в супермаркетах Европы могло не устоять перед хакерами из-за устаревшего программного обеспечения (ПО). Об этом ТАСС сообщил основатель компании "Интернет-розыск", эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) SafeNet Игорь Бедеров.

По словам эксперта, контроллеры холодильных установок представляют собой небольшие промышленные компьютеры, где ПО может не обновляться годами. Торговые сети зачастую пренебрегают новыми версиями, поскольку для их установки требуется временно останавливать оборудование.

Вендоры выпускают патчи, но у ретейлеров нет экономического стимула останавливать оборудование ради установки обновления. В результате формируется огромный пул устройств, которые видны из интернета и реагируют на команды, не требующие сложной аутентификации пояснил Бедеров

Он отметил, что хакеры атаковали промышленные системы управления температурой, обслуживающие холодильные и морозильные установки. Доступ к контроллерам осуществлялся через интернет с использованием слабых учетных данных.

В ночь на 2 ноября в десятках супермаркетов ряда европейских стран массово разморозилось холодильное оборудование. Это привело к порче продуктов на десятки миллионов евро.

К настоящему моменту о подобных атаках на холодильные системы супермаркетов сообщили более десяти стран Европы – утром 3 ноября об аналогичных инцидентах проинформировали в Германии, Италии и Дании.