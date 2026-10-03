Эксперт Селезнев объяснил, почему на Украине уничтожают склады с мороженым Эксперт Селезнев считает закономерным удар по складу мороженого на Украине

Москва3 окт Вести.Атака на крупнейший хладокомбинат в Житомире является закономерной. Складские мощности на Украине используются для двойного назначения, отметил в комментарии ИС "Вести" военный обозреватель Денис Селезнев.

Он подчеркнул, склад не был "безобидным" – после атаки там происходили детонации.

Очередной склад "безобидного" мороженого с очередными "безобидными" детонациями - картина уже стандартная. Сейчас политика украинского руководства такая, что они принуждают коммерческие компании заниматься складированием военных грузов. То есть выбора нет. И это уже повторялось неоднократно. Приходят и говорят: если не расположишь склад, у тебя будут проблемы. Вот бизнесу и приходится идти на уступки, а в результате рано или поздно стоит ожидать прилета сказал он

Разработчик систем РЭБ Игорь Потапов отмечает, что целями нанесения ударов ВС РФ являются не только склады двойного назначения, но и центры обработки данных (ЦОД).

Любой ЦОД на территории Украины должен быть уничтожен для того, чтобы не передавалась никакая через него информация. Консалтинговые агентства, юридические компании, которые так или иначе находятся рядом или внутри этих зданий, имеют непосредственное отношение к работе этих центров обработок данных, сотрудничают с ними и, естественно, косвенно участвует в войне на стороне вооруженных сил Украины добавил он

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска в ночь на 3 октября нанесли удар по логистическому центру "Гостомель" в Киевской области.