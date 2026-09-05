Эксперт объяснил удары ВС РФ по якобы коммерческим складам на Украине Эксперт Степанов: на коммерческих складах на Украине собирают БПЛА

Москва5 сен Вести.Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в беседе с ИС "Вести" заявил, что на коммерческих складах на Украине развернуты производства по сборке БПЛА.

По его словам, это обстоятельство объясняет удары ВС РФ по таким объектам.

Наши удары с применением различного типа высокоточного оружия по складам, в том числе якобы коммерческим складам на территории, подконтрольной киевскому режиму, абсолютно оправданы тем, что там размещаются не просто склады вооружения, ракетной техники, но и зачастую разворачиваются целые производственные линии для сборки дронов из тех комплектующих, которые поставляются по линии западных спонсоров киевского режима сообщил Степанов

Он обратил внимание, что в качестве прикрытия используется гражданская логистика: часто для целей доставки вооружения задействуются гражданские фуры.

Ранее спецкор Георгий Мамсуров допустил, что все фабрики Киева реорганизованы под военные цели.