Москва18 авг Вести.Практически все гражданские производства Украины реорганизованы в огромную военную фабрику, заявил ИС "Вести" спецкор "Соловьев Live" Георгий Мамсуров.

По его словам, такая ситуация теоретически могла бы оправдать удары по заводским мощностям киевского режима.

Удар по любому производству сейчас на Украине является ударом по военному производству. Сама Украина сейчас, по сути, стала огромной военной фабрикой, потому что никакого гражданского производства нет: только военные, только производство беспилотников, ракет, частей для них и так далее. Поэтому в этом плане я считаю, что оправданы любые удары по любым заводским мощностям противника сказал Мамсуров

Он не исключил, что гражданские автомобили также используются для военных целей.

Мы как не били по гражданскому транспорту, так и продолжаем сдерживать себя, несмотря на то, что ВСУ давно переключили все снабжение своей группировки на гражданский транспорт. То есть в машинах скорой помощи зачастую перевозят боеприпасы, топливо, личный состав. То есть гражданский транспорт, который перемещается на передовой со стороны ВСУ, скорее всего, гражданским не является заметил военкор

Ранее Sky News опубликовал репортаж с секретного завода ВСУ по производству БПЛА. Согласно материалу, по всей Украине разбросаны секретные подземные предприятия по производству ударных дронов дальнего радиуса действия.