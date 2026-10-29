Москва29 окт Вести.Пентагон начал расследование возможного взлома морозильных установок, из-за сбоя в работе которых в августе испортились продукты в магазинах на военных базах США. Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на четырех осведомленных чиновников.

Как установило агентство, неполадки, о которых идет речь, затронули минимум шесть магазинов, где американские военные покупают продукты ​​​. По меньшей мере в одном случае температура в морозильных установках за ночь повысилась, указывается в статье. Из-за этого уже к утру хранящиеся в камерах продукты испортились.

Массовые сбои морозильного оборудования в Пентагоне рассматривают как возможную хакерскую атаку.

В Пентагоне агентству сообщили, что подразделение киберкомандования США взаимодействует с другими ведомствами и правоохранительными органами. Помимо этого, в расследовании участвует также и управление уголовных расследований армии США.

В управлении также сообщили, что сотрудничают с правоохранителями из Франции для выяснения обстоятельств сбоев холодильного оборудования в Европе.

На какой стадии находится расследование неизвестно. Также пока нет окончательного подтверждения того, что сбои на военных базах действительно были вызваны действиями злоумышленников.