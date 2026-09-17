Без сапог, но в НАТО: обувь морпехов США развалилась прямо перед учениями блока Обувь морпехов США не выдержала европейской зимы и развалилась до учений НАТО

Москва17 сен Вести.Ботинки американских морпехов начали разваливаться на морозе во время подготовки к учениям НАТО в Норвегии, из-за чего военным пришлось срочно покупать обувь на месте, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на документы Пентагона и источник в ведомстве.

Сами учения Cold Response 2026 прошли в Норвегии и Финляндии в марте, однако проблемы с ботинками обнаружились еще во время подготовки к ним в конце февраля, а известно о них стало только в сентябре.

В ботинках появлялись дыры, подошвы отделялись от остальной части обуви, а внутрь проникала ледяная вода говорится в материале издания

По данным журнала, военнослужащих приходилось снимать с тренировок из-за бракованной обуви, хотя все пары использовались меньше 30 дней. Морпехам пришлось на месте покупать замену.

Масштаб проблемы стал ясен уже после возвращения военных из Норвегии. На базе Кэмп-Лежен в Северной Каролине проверили запасы таких же ботинок и обнаружили дефекты примерно у половины пар. Повторные проверки в апреле и июле выявили новые дефекты, причем летом их доля оказалась еще выше. В презентации для военных апрельская проверка констатировала "тревожный уровень брака".

Newsweek обращает внимание на то, что американское законодательство, за отдельными исключениями, разрешает Пентагону закупать военную обувь только производства США, а Конгресс сейчас обсуждает дальнейшее ужесточение этих правил. Критики идеи опасаются, что ограничение выбора вынудит военных пользоваться менее качественной обувью. В учениях Cold Response 2026 участвовали около трех тысяч американских морпехов – маневры в Норвегии и Финляндии должны были отработать действия сил Соединенных Штатов и других стран НАТО в условиях Арктики.

Ранее выяснилось, что власти США потратили больше полумиллиарда долларов на оборонный завод под Далласом, который вместо роста производительности выдавал бракованную продукцию и не смог выпустить ни одного пригодного к применению снаряда.