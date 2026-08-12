Москва12 авгВести.Американские танкисты провалились в ходе полномасштабных международных учений в ФРГ. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
По информации газеты, бронетанковая бригада США была успешно уничтожена подразделением дронов, в которое входили украинцы.
Имитировали их уничтожение с помощью взрывных устройств и дронов с видом от первого лица – настолько эффективно, что американским подразделениям приходилось неоднократно "возрождаться"говорится в материале WSJ
Журналисты отметили, что подобный случай наглядно продемонстрировал недостатки адаптации американской армии к современной войне с использованием БПЛА.
Ранее стало известно, что Пентагон будет вынужден сократить закупку ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot из-за значительного роста цен на них, несмотря на истощение запасов.