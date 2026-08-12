Военные США были полностью "разбиты" дронами на международных учениях

Американские военные провалились на крупных учениях в ФРГ Военные США были полностью "разбиты" дронами на международных учениях

Москва12 авг Вести.Американские танкисты провалились в ходе полномасштабных международных учений в ФРГ. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По информации газеты, бронетанковая бригада США была успешно уничтожена подразделением дронов, в которое входили украинцы.

Имитировали их уничтожение с помощью взрывных устройств и дронов с видом от первого лица – настолько эффективно, что американским подразделениям приходилось неоднократно "возрождаться" говорится в материале WSJ

Журналисты отметили, что подобный случай наглядно продемонстрировал недостатки адаптации американской армии к современной войне с использованием БПЛА.

Ранее стало известно, что Пентагон будет вынужден сократить закупку ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot из-за значительного роста цен на них, несмотря на истощение запасов.