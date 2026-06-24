Москва24 июнВести.Украинские военные впервые потеряли в зоне спецоперации американский зенитный ракетный комплекс BRAWLR, следует из сообщения Минобороны РФ.
Как отметило военное ведомство, в зоне ответственности группировки российских войск "Север" украинские военные потеряли 215 солдат, артиллерийское орудие и пять автомобилей.
Противник потерял… зенитный ракетный комплекс BRAWLR производства США и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целейговорится в сообщении
Ранее о потере Киевом ЗРК BRAWLR не сообщалось.
В среду Минобороны информировало, что дрон "Герань" уничтожил газовую подстанцию ВСУ.