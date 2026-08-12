США потратили $533 млн на завод, который не произвел ни одного снаряда

США потратили больше полумиллиарда долларов на неработающий оборонный завод США потратили $533 млн на завод, который не произвел ни одного снаряда

Москва12 авг Вести.Завод компании General Dynamics в штате Техас (США), в который американское правительство инвестировало более 500 миллионов долларов ради увеличения производства 155-мм снарядов, в том числе, для поставок на Украину, не выпустил ни одного боеприпаса.

Об этом сообщила организация ProPublica, которая специализируется на проведении журналистских расследований.

Пентагон в 2024 году закупил новое оборудование из Турции для завода, расположенного недалеко от Далласа. Однако вместо роста производительности станки выдавали бракованную продукцию и часто выходили из строя, выяснила организация.

В 2025 году две из трех производственных линий пришлось закрыть, а оставшаяся линия не смогла выпустить "ни одного пригодного к применению снаряда", следует из расследования ProPublica.

Военные, несмотря на "фиаско, которое обошлось американским налогоплательщикам в $533 млн", не только не потребовали возврата средств от General Dynamics и ее турецкого подрядчика Repkon, но продолжили заключать с компанией новые контракты, отметили журналисты.

Представители Сухопутных войск США планируют компенсировать потери за счет получения скидок от General Dynamics на производственные заказы.

Газета The Washington Post сообщила, что в начале августа Пентагон потребовал от военно-промышленных компаний США ускорить выпуск и поставки вооружений и боеприпасов.