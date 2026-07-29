Москва29 июлВести.Пентагон заключит с компанией General Dynamics контракт на производство девяти подлодок нового поколения типа Virginia, сообщает агентство Bloomberg.
Замминистра [войны] по закупкам Майкл Даффи подтвердил, что предполагаемая сделка с твердой ценой на девять подводных лодок типа Virginia Block VI соответствует требованиям законаприводит Bloomberg выдержку из письма Даффи
Стоимость контракта не раскрывают, однако предыдущий заказ на девять подлодок Virginia Block V оценили в $22,5 млрд.
По словам Даффи, новый контракт позволит сэкономить $2,4 млрд.
Между тем General Dynamics не выдерживает сроки поставки подлодок по предыдущему контракту. Президент США Дональд Трамп потребовал от руководства компании ускорить строительство подлодок для ВМС США.