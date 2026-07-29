General Dynamics получила контракт на строительство 9 подлодок для ВМС США General Dynamics построит 9 подлодок для ВМС США

Москва29 июл Вести.Пентагон заключит с компанией General Dynamics контракт на производство девяти подлодок нового поколения типа Virginia, сообщает агентство Bloomberg.

Замминистра [войны] по закупкам Майкл Даффи подтвердил, что предполагаемая сделка с твердой ценой на девять подводных лодок типа Virginia Block VI соответствует требованиям закона приводит Bloomberg выдержку из письма Даффи

Стоимость контракта не раскрывают, однако предыдущий заказ на девять подлодок Virginia Block V оценили в $22,5 млрд.

По словам Даффи, новый контракт позволит сэкономить $2,4 млрд.

Между тем General Dynamics не выдерживает сроки поставки подлодок по предыдущему контракту. Президент США Дональд Трамп потребовал от руководства компании ускорить строительство подлодок для ВМС США.