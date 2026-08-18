США будут поставлять на Украину бронемашины Bradley в неполной комплектации США отправят на Украину бронемашины Bradley без части комплектующих

Москва18 авг Вести.Бронемашины Bradley после ремонта будут возвращаться от американского подрядчика в неполной комплектации из‑за нехватки запчастей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы Соединенных Штатов.

По данным командования по контрактам Сухопутных войск США, ремонт Bradley модификации M2A2 ODS SA осложняется из-за нехватки устаревших комплектующих, поскольку часть специализированных деталей больше не производится или же недоступна из-за проблем с поставщиками.

Поэтому машины хотят восстанавливать поэтапно. Bradley планируют привести в состояние, когда они будут способны ездить, вести огонь и поддерживать связь, а затем технику отправят для дальнейшего использования. Детали, отсутствие которых не влияет на боеспособность техники, планируется установить на более позднем этапе.

Чтобы не срывать сроки ремонта военной техники, поставляемой Украине, армия США намерена пролонгировать действующий контракт в обход процедуры конкурса. Подрядчик продолжит восстанавливать Bradley и M88, закупать недостающие комплектующие и вести подготовку украинских специалистов‑механиков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация американского президента Дональда Трампа уделяет приоритетное внимание пополнению собственных запасов вооружений, а не поставкам дефицитных боеприпасов Киеву. Она подчеркнула, что нынешняя администрация планирует восстановить арсеналы США после масштабных поставок оружия при экс-президенте Джо Байдене.